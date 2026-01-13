living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يميل إلى ضرب إيران..!

13
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل الى توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني، رغم أن الرئيس لا يزال يدرس مقترحات طهران للتفاوض.

ووفق ما ذكر موقع أكسيوس، هدد ترامب النظام الإيراني بضربات إذا قتل متظاهرون، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت القنابل الأميركية ستغير مجرى الأمور في طهران، ومن المتوقع أن يناقش ترامب الخيارات في اجتماع مع فريقه الأمني القومي يوم الثلاثاء.

ومع ورود أنباء عن مقتل مئات المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح ترامب للصحفيين بأن إيران "بدأت" تتجاوز خطه الأحمر.

وأشار الموقع إلى أنه إذا أمر ترامب بتوجيه ضربات، فمن المرجح أن تستهدف عناصر من النظام متورطة في الأمن الداخلي، ينظر إليها على أنها مسؤولة عن حملة القمع.

لكن مبعوثه ستيف ويتكوف تواصل أيضا مع وزير الخارجية الإيراني بشأن مسار دبلوماسي يتضمن استئناف المحادثات النووية.

وأفاد مصدر مطلع على الاجتماع، بأن نائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين بارزين في مجلس الأمن القومي، اجتمعوا يوم الجمعة لإعداد قائمة بالخيارات لعرضها على ترامب.

وأوضح المصدر، أن الخيارات تتراوح بين الدبلوماسية والضربات العسكرية.

وقال مسؤول أميركي إن معظم الخطوات المقترحة التي وضعت قبل اجتماع الثلاثاء كانت غير عسكرية.

ويرى بعض المسؤولين في الإدارة أن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية، لكن يبدو أن ترامب نفسه يميل الى إصدار أوامر بها، وفقا للمصدر.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر موقف ترامب بشأن الضربات المحتملة في إيران.

في المقابل، ندد مسؤولون إيرانيون بتهديدات ترامب، وهددوا بضرب قواعد أميركية وإسرائيلية إذا نفذ ترامب تهديداته.

وفي غضون ذلك، تواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الاحتجاجات، حسبما أفاد مصدران لموقع أكسيوس.

وأفادت مصادر بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يتخذ ترامب خطوات لإضعاف النظام بشكل أكبر.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين يوم الاثنين بأن الضربات الجوية "ستكون أحد الخيارات العديدة المطروحة" أمام ترامب.

وأكدت ليفيت أن ترامب، رغم عدم تردده في استخدام القوة، إلا أن الدبلوماسية تبقى خياره الأول دائمًا.

وقالت: "ما تسمعونه علنا من النظام الإيراني يختلف تماما عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة سرا، وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout