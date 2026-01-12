الصين ترد على تصريح ترامب

A + A -

ردت الصين، الإثنين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمح فيها إلى رغبة بكين للاستحواذ على غرينلاند.

وحثت ‌الصين ​الولايات المتحدة على الإحجام عن استخدام الدول الأخرى "ذريعة لتحقيق ‌مصالحها الخاصة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي: "القطب الشمالي منطقة ⁠تخص المصالح العامة للمجتمع الدولي برمته".

وأضافت أن أنشطة الصين في القطب ‌الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

ودعت ماو ‌إلى احترام حقوق وحريات جميع الدول في القيام بأنشطة مشروعة في القطب الشمالي.

والأحد أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى"، قائلا: "إذا لم نسيطر عليها، فستفعل ذلك روسيا أو الصين".

وأضاف الرئيس الأميركي من الطائرة الرئاسية، أن "على غرينلاند إبرام صفقة، لأنها لا تريد أن تسيطر عليها روسيا أو الصين".

واعتبر أن "إبرام صفقة هو الجزء السهل، لكننا سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى".

وقال بنبرة ساخرة: "دفاعهم يعتمد أساسا على زلاجتين تجرهما كلاب. هل تعلمون ذلك؟ هل تعلمون ما هو دفاعهم؟ زلاجتان تجرهما كلاب".

وتابع: "نرى في الوقت نفسه مدمرات وغواصات روسية وصينية في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك، وإذا أثر ذلك على حلف الناتو فليكن. لكن كما تعلمون هم بحاجة إلينا أكثر مما نحن بحاجة إليهم".

والدنمارك التي تنتمي إليها غرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسبق أن حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي الغنية بالمعادن، ستعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.