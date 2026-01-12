living cost indicators
بالصورة.. ترامب ينصّب نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا

12
JANUARY
2026
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل ساعات قليلة، في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا. ونشر ترامب صورة له من ويكيبيديا تحت عنوان "رئيس فنزويلا بالوكالة"، ملمحا بسخرية إلى شرعية ديلسي رودريغير، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي تولت زمام السلطة بعد اعتقاله وزوجته في الثالث من يناير على يد قوة أميركية خاصة.

يأتي ذلك، فيما قال ترامب، الأحد، إن إدارته تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، مبديا انفتاحه على الاجتماع معها. وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "الأمور تسير على ما يرام مع فنزويلا. نحن نعمل بشكل جيد جدا مع القيادة". وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم لقاء رودريغيز التي كانت نائبة للرئيس نيكولاس مادورو، قال "في مرحلة ما سأفعل ذلك".

وكانت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز عبر حسابها على منصة إكس إن "الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على السلطة السيادية السياسية للدفاع عن البلاد".

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت صرح، الأحد، أن دور الولايات المتحدة في الإشراف على الوضع في فنزويلا من أجل نقل السلطة لاحقا قد يستمر لسنوات. وأضاف الوزير في رده على سؤال من قناة سي بي أس التلفزيونية، حول المدة التي سيستمر فيها الدور الأميركي الحالي في فنزويلا: "ربما سنة أو سنتين، أو ربما أكثر".

