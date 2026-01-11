"السلاح المرعب"… كيف أسقطت واشنطن دفاعات فنزويلا خلال دقائق؟

A + A -

نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض على منصة "إكس"، السبت، رواية لحارس فنزويلي يصف فيها استخدام القوات الأميركية لما أسماه "سلاحا غامضا" خلال العملية العسكرية ضد فنزويلا.

ووفقا للرواية المنشورة، والتي شاركتها المتحدثة كارولين ليفيت تحت عنوان "توقف عما تفعله واقرأ هذا"، قال الحارس الذي لم يذكر اسمه إن القوات الأميركية قضت على مئات المقاتلين دون أن تفقد أي جندي، باستخدام تكنولوجيا "لم يشهد أو يسمع بمثلها من قبل".

وروى الحارس: "كنا في حالة استنفار، لكن فجأة تعطلت جميع أنظمتنا الرادارية دون أي تفسير. الشيء التالي الذي رأيناه كان طائرات مسيرة، كثيرة جدا، تحلق فوق مواقعنا. لم نكن نعرف كيف نرد، وبعد لحظات، ظهرت حوالي 8 مروحيات حسب تقديره، نشرت ما يقارب 20 جنديا أميركيا فقط".

وأضاف: "كانوا متقدمين جدا من الناحية التكنولوجية. لم يبد الهجوم مثل أي شيء حاربناه من قبل" ووصف ما حدث بأنه لم يكن معركة بل "مذبحة"، قائلا: "كنا بالمئات، لكن لم تتح لنا أي فرصة".

ثم وصف لحظة استخدام السلاح الغامض: "في لحظة ما، أطلقوا شيئا؛ لا أعرف كيف أصفه. كان مثل موجة صوتية شديدة للغاية. فجأة شعرت وكأن رأسي ينفجر من الداخل".

وتابع: "بدأنا جميعا ننزف من الأنف. البعض كان يتقيأ دما. سقطنا على الأرض، عاجزين عن الحركة".

ولم يرد البيت الأبيض فورا على استفسار عما إذا كانت مشاركة المنشور تعني أن الإدارة توافق على صحة رواية الشاهد.

ووفقا لوزارة الداخلية الفنزويلية، قُتل حوالي 100 فرد من قوات الأمن في الهجوم الذي وقع في 3 يناير، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الوفيات ناتجة عن السلاح المذكور.

وأكد الحارس أن الوحدة الأميركية الصغيرة أنهت المواجهة دون إصابات، مضيفا: "هؤلاء العشرون رجلا، دون أي إصابة واحدة، قتلوا المئات منا".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "ذا بوست" عن مصدر استخباراتي أميركي سابق أن الجيش الأميركي يمتلك أسلحة موجهة الطاقة، التي تعطل الأهداف باستخدام طاقة مركزة مثل الموجات الدقيقة أو أشعة الليزر منذ عقود.

وأشار إلى أن هذه قد تكون أول مرة تستخدم فيها بشكل قتالي من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن مثل هذه الأسلحة لديها القدرة على إحداث أعراض تشمل "النزيف، شل القدرة على الحركة أو العمل، الألم والحرقان".

واختتم الحارس روايته برسالة تحذيرية: "أرسل تحذيرا لأي شخص يعتقد أنه يستطيع محاربة الولايات المتحدة.. بعد ما رأيت، لا أريد أبدا أن أكون على الجانب الآخر من ذلك مرة أخرى".

وأوضح أن الغارة أحدثت صدمة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، خاصة بعد تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة التي تضمنت الإشارة إلى كولومبيا والمكسيك، ناهيك عن "شهية" ترامب لضم غرينلاند وكندا.