هل طلب الفاتيكان من الولايات المتحدة السماح لمادورو بالمغادرة إلى روسيا؟

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين طلب من إدارة واشنطن تأجيل أي عملية عسكرية ضد فنزويلا لتجنب زعزعة استقرار البلاد وإراقة الدماء.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد استفسر الكاردينال في أواخر كانون الأول/ديسمبر من السفير الأميركي لدى الفاتيكان برايان بيرش عن خطط واشنطن بشأن فنزويلا، وحاول معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لتغيير الحكومة في الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن بارولين "حاول لعدة أيام الاتصال بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ساعياً جاهداً لمنع إراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في فنزويلا".

وأضافت أن الكاردينال طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو لمغادرة البلاد، و"التحلي بالصبر في حثه على قبول هذا العرض". ووفقاً للصحيفة فقد أخبر بارولين بيرش أن مادورو يمكنه أن يحصل على اللجوء في روسيا.

ونقلت الصحيفة أيضاً تعليقاً من المكتب الصحافي للكرسي الرسولي بشأن هذه المشاورات، جاء فيه: "من المؤسف الكشف عن أجزاء من محادثات سرية لا تعكس بدقة مضمون المحادثة التي جرت خلال فترة عيد الميلاد".

كما أفادت "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة بحثت سابقاً مع مادورو، عبر وسطاء، إمكانية مغادرته فنزويلا والتوجه إلى تركيا.