living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل طلب الفاتيكان من الولايات المتحدة السماح لمادورو بالمغادرة إلى روسيا؟

10
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين طلب من إدارة واشنطن تأجيل أي عملية عسكرية ضد فنزويلا لتجنب زعزعة استقرار البلاد وإراقة الدماء.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد استفسر الكاردينال في أواخر كانون الأول/ديسمبر من السفير الأميركي لدى الفاتيكان برايان بيرش عن خطط واشنطن بشأن فنزويلا، وحاول معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لتغيير الحكومة في الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن بارولين "حاول لعدة أيام الاتصال بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ساعياً جاهداً لمنع إراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في فنزويلا".

وأضافت أن الكاردينال طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو لمغادرة البلاد، و"التحلي بالصبر في حثه على قبول هذا العرض". ووفقاً للصحيفة فقد أخبر بارولين بيرش أن مادورو يمكنه أن يحصل على اللجوء في روسيا.

ونقلت الصحيفة أيضاً تعليقاً من المكتب الصحافي للكرسي الرسولي بشأن هذه المشاورات، جاء فيه: "من المؤسف الكشف عن أجزاء من محادثات سرية لا تعكس بدقة مضمون المحادثة التي جرت خلال فترة عيد الميلاد".

كما أفادت "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة بحثت سابقاً مع مادورو، عبر وسطاء، إمكانية مغادرته فنزويلا والتوجه إلى تركيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout