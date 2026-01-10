living cost indicators
"باللين أو بالشدة"... ترامب يهدّد من جديد!

10
JANUARY
2026
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك جزيرة غرينلاند، مشددا على أن الولايات المتحدة ستحقق هدفها "باللين أو بالشدة"، رغم تأكيد كوبنهاغن المتكرر أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي ليس للبيع.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا معجب بالدنمارك أيضا، ويجب أن أخبركم أنهم كانوا لطفاء جدا معي"، مضيفا: "لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك بسفينة قبل 500 عام لا يعني أنهم يملكون الإقليم".

وأضاف: "أود أن أبرم صفقة بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك باللين، فسنفعله بالشدة".

وجدد ترامب إصراره على ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار حماية الأمن الأميركي من تهديدات محتملة من الصين وروسيا.

وقال: "لا يمكننا السماح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند. هذا ما سيفعلانه إذا لم نفعل نحن ذلك".

