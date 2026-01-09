living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع الباكستاني يدعو إلى اختطاف نتانياهو

9
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في مقابلة تلفزيونية على قناة جيو، أكبر قناة تلفزيونية في باكستان، يوم الخميس، إن على الولايات المتحدة "اختطاف" رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وتقديمه للمحاكمة.

وأضاف آصف أن تركيا يمكنها أيضاً اختطاف نتانياهو، الذي وصفه بأنه "أسوأ مجرم في تاريخ البشرية"، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية قد اتخذت إجراءات ضده.

وقد أدلي بهذه التصريحات خلال فقرة مباشرة في الاستوديو، والتي انتهت بقول المذيع إن آصف لن يبقى على الهواء بعد الفاصل.

جاءت تصريحات آصف في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، وصرح بأنه سيدعم اعتقال نتانياهو.

وقال: "قد تختطف تركيا نتانياهو، ونحن الباكستانيين نصلي من أجل ذلك".

استخدم آصف أوامر المحكمة الجنائية الدولية لتبرير اعتقال نتانياهو، وأشار آصف مراراً وتكراراً إلى المحكمة الجنائية الدولية كأساس لمزاعمه، قائلاً إن المحكمة قد تصرفت ضد نتانياهو وأن على الدول إنفاذ العدالة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهي خطوة ظلت محور معارك قانونية حتى عام 2025.

في المقابلة، تكهّن آصف بأن تركيا "تختطف" نتانياهو وتنقله إلى أنقرة. وتأتي تصريحاته في أعقاب تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية منذ عام 2024، بما في ذلك تجميد التجارة وإغلاق المجال الجوي، وسط تحذيرات من محللين من قطيعة طويلة الأمد.
ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout