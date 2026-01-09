living cost indicators
رئيس بلدية كييف يدعو السكان إلى مغادرتها... لهذا السبب!

9
JANUARY
2026
دعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الجمعة، السكان إلى مغادرة العاصمة مؤقتا.

وتأتي الدعوة بعد أن تسببت غارات روسية في انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية للعاصمة الأوكرانية، التي تشهد موجة برد يتوقع اشتدادها مع حرارة تبلغ 8 درجات مئوية دون الصفر.

وقال كليتشكو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن "نصف مباني كييف السكنية، أي ما يقارب 6 آلاف مبنى، تعاني حاليا انقطاع التدفئة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للعاصمة، من جراء هجوم واسع النطاق شنه الجيش الروسي".

وأضاف: "أناشد سكان العاصمة الذين لديهم القدرة على مغادرة المدينة مؤقتا إلى أماكن تتوفر فيها مصادر بديلة للطاقة والتدفئة، أن يفعلوا ذلك".

Skynews
