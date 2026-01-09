living cost indicators
ترامب يلغي "هجوما ثانيا" على فنزويلا.. ويعلن السبب

9
JANUARY
2026
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه قرر إلغاء موجة ثانية من هجمات كانت متوقعة على فنزويلا، وذلك عقب "تعاون كراكاس مع الولايات المتحدة وإطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء السياسيين".

وأوضح ترامب أن إلغاء الهجوم الثاني جاء "عقب تقييم للتطورات الأخيرة والتواصل مع الجهات المعنية"، في أعقاب تصعيد عسكري سابق كانت واشنطن قد نفذته ضد فنزويلا، ألقت خلاله القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته.

ونقلت "رويترز" عن ترامب قوله إن القرار جاء بعد خطوات وصفها بـ"الإيجابية" من جانب السلطات الفنزويلية، مشيرا إلى أن الإفراج عن السجناء السياسيين يمثل "دليلا على السعي إلى السلام".

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده تتابع الوضع في فنزويلا عن كثب، وأن أي خطوات مستقبلية ستعتمد على مدى استمرار التعاون والالتزام بــ"مسار خفض التصعيد".

وقال "سيتم استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من جانب شركات النفط الكبرى، وسألتقي بهم جميعا اليوم (الجمعة) في البيت الأبيض".

Skynews
