ترامب: أخلاقي تمنعني من شن عمليات عسكرية.. ولا أتناول أدوية للتخسيس

تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة صحافية مطولة نُشرت أمس الخميس، إلى العديد من الملفات منها العمليات العسكرية التي أطلقها مؤخراً، وكذلك ملف صحته وما إذا كان يتناول أدوية إنقاص الوزن.

وقال ترامب إن "أخلاقه" هي الشيء الوحيد الذي يقيد سلطته في إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية في أنحاء العالم.

جاءت تصريحات ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، بعد أيام من إطلاقه هجوماً خاطفاً لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتهديده لعدد من الدول الأخرى بالإضافة إلى إقليم غرينلاند ذي الحكم الذاتي.

وقال ترامب للصحيفة عندما سُئل عما إذا كانت هناك أي حدود لعملياته في الخارج "نعم، هناك شيء واحد. أخلاقي... إنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني".

وأضاف: "لست في حاجة إلى قانون دولي. أنا لا أسعى لإيذاء الناس".

وأشار إلى أن عليه التزام القانون الدولي، لكنه قال إن "الأمر يتوقف على تعريفك للقانون الدولي".

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم مجرمي الحرب، وقد رفضت مراراً قرارات محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وفيما كان يقدّم نفسه "رئيساً للسلام" ويسعى لنيل جائزة نوبل، شنّ سلسلة من العمليات العسكرية خلال ولايته الرئاسية الثانية.

فقد أمر بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران)، والعام الماضي أشرف أيضاً على ضربات على العراق ونيجيريا والصومال وسوريا واليمن، وأخيراً فنزويلا.

ومنذ القبض على مادورو، هدد ترامب عدداً من الدول الأخرى بما فيها كولومبيا، وكذلك غرينلاند التابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أولويته هي الحفاظ على التحالف العسكري أو الاستحواذ على غرينلاند، قال ترامب "قد يكون هذا خياراً".

وفي شأن آخر، وفي نفس المقابلة، مع صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، سُئل الرئيس ترامب عما إذا كان قد تناول أياً من أدوية إنقاص الوزن وأدوية مرض السكري من فئة "الببتيد الشبيه بالغلوكاجون-1" ذات الشعبية الهائلة، والتي أطلق عليها اسم "أدوية الدهون".

وجاء رد ترامب: "لا، لم أفعل. ربما يجب علي ذلك".

وذكر التقرير الطبي لترامب الصادر في أبريل (نيسان) أن طول الرئيس يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (190.5 سنتيمترات) ويزن 224 رطلاً (101.6كيلوغرامات)، وهو أقل وزناً بـ20 رطلاً (9.1 كيلوغرام) عما كان عليه في فحص عام 2020 في ولايته الأولى والذي أظهر أنه كان على وشك السمنة.