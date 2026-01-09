ترامب يتوعد طهران "بالضرب بشدة"

A + A -

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بتدخل الولايات المتحدة بقوة شديدة إذا بدأت السلطات الإيرانية بقتل المتظاهرين. وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي هيو هيويت: "لقد أبلغتهم أنهم إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يميلون إلى القيام به خلال أعمال الشغب، لديهم الكثير من أعمال الشغب، إذا فعلوا ذلك، سنضربهم بشدة". وكانت مجموعة مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" قد كشفت، الخميس، عن انقطاع الإنترنت بشكل تام في أنحاء إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وفي وقت سابق من الخميس، تحدث رضا بهلوي، نجل الشاه محمد رضا الذي أطاحت به ثورة الخميني عام 1979، عن احتمال انقطاع الإنترنت. وقال بهلوي إن التحركات الاحتجاجية بلغت مستوى "غير مسبوق"، داعيا، في رسالة عبر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، إلى تحركات جديدة واسعة مساء الخميس.واستخدمت قوات الأمن في إيران الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق محتجين في أنحاء عدة من البلاد، مع استمرار التحركات التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، ودعوة المعارضة في الخارج إلى احتجاجات إضافية وإضرابات في إيران، الخميس. واتسع نطاق الاحتجاجات، التي دخلت يومها الثاني عشر، ليشمل مطالب سياسية مناهضة للسلطات، وعلى رأسها المرشد علي خامنئي، الذي يتولى منصبه منذ عام 1989. وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر بإضراب نفذه تجار في بازار طهران، على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد، في ظل عقوبات أميركية ودولية.وتعد هذه الاحتجاجات الأوسع في إيران منذ تظاهرات عامي 2022 و2023، التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، على خلفية انتهاك قواعد الملابس الصارمة المفروضة على النساء.