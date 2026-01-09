living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يعلن موقفه من إمكانية منح مادورو عفوا رئاسيا

9
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إنه لا يعتزم العفو عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المعتقل في الولايات المتحدة.

 

وكتبت الصحيفة: "كما ألمح ترامب إلى عدم نيته العفو عن شخصيات بارزة أخرى عندما ذكر له أحد مراسلي صحيفة التايمز أسماء بعض السجناء البارزين.

 

ومن بينهم نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي الذي اختطفه الجيش الأمريكي ونقله إلى الولايات المتحدة حيث وجهت له تهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لإدخال الكوكايين".


وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه لا ينوي العفو عن مغني الراب شون كومز (ديدي)، الذي أدين بالاتجار بالبشر، والسيناتور السابق عن ولاية نيو جيرسي روبرت مينينديز، ومؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، سام بانكمان-فريد.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout