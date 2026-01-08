living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتصال مفاجئ بين ترامب وهذا الرئيس .. ما تفاصيله؟

8
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن اتصالا هاتفيا جمعه مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لمناقشة عدد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى اقتراب عقد لقاء في البيت الأبيض بين وزيري خارجية البلدين قريبا. وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا. لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب".

وأضاف ترامب: "يجري الترتيب بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا، وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".

وكان ترامب قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن "العملية على كولومبيا فكرة جيدة بالنسبة لي".

كما هاجم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قائلا إن "كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا. في المقابل، ندد بيترو، الأحد، بالعملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفا إياها بأنها "اختطاف لا يستند إلى أي أساس قانوني". وكتب بيترو على منصة "إكس": "من دون أي أساس قانوني لاتخاذ إجراء ضد سيادة فنزويلا، يصبح الاعتقال اختطافا"، معبرا عن رفضه لما جرى، ومشددا على مبدأ احترام سيادة الدول.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout