ترامب شكك في وقوف أعضاء الناتو إلى جانب واشنطن "إذا احتجنا إليهم"

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقوف سائر أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى جانب بلاده "إذا احتجنا إليهم".وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية" تروث سوشال": "سنكون دائما إلى جانب الناتو، حتى لو لم يكونوا إلى جانبنا".واعتبر مجددا أن "الإنفاق العسكري للعديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي كان غير كافٍ ما دفعه الى التدخل لحضهم على رفع الإنفاق".وأضاف: "لقد كانت الولايات المتحدة تدفع نيابة عنهم بحماقة! لقد جعلتهم، مع كل الاحترام الواجب، يرفعون (ميزانية الدفاع) إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ودفعوا مباشرة".وتابع: "تذكروا أنني وحدي أنهيت ثماني حروب، وأن النروج، العضو في الناتو، قررت بحماقة عدم منحي جائزة نوبل للسلام".وختم: "الدولة الوحيدة التي تحترمها الصين وروسيا هي الولايات المتحدة التي أعاد بناءها دونالد ترامب".لكن ترامب وصف أيضا الدول الأعضاء في حلف الناتو بأنها "كلها صديقة".