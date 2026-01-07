تفاصيل جديدة.. هذا ما حصل أثناء محاولة اعتقال مادورو وزوجته!

A + A -

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية خلال عملية اعتقالهما في كراكاس. وقالت الشبكة إن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا المشرعين أن مادورو وزوجته أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية.ووفقًا لمصادر مطلعة على الإحاطة الإعلامية التي قدمتها شبكة CNN، فقد أصيب مادورو وسيليا فلوريس بجروح بعد ارتطام رأسيهما أثناء فرارهما من القوات الأميركية التي كانت تحاول اعتقالهما. ووصف مسؤولون في الإدارة، قدموا إحاطة للمشرعين يوم الاثنين، إصابة فلوريس في رأسها بأنها طفيفة.وأفاد المسؤولون، بحسب المصادر، أن الرئيس الفنزويلي وزوجته ركضا وحاولا الاختباء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمعهما السكني، إلا أن إطار الباب كان منخفضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسيهما أثناء محاولتهما الهرب. وأضافت المصادر أن عناصر من قوات دلتا فورس ألقوا القبض عليهما وقدموا لهما الإسعافات الأولية بعد إخراجهما من المجمع. ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة يوم الاثنين وهما يعانيان من إصابات ظاهرة، وأبلغ محامي فلوريس القاضي أنها "أصيبت بجروح بالغة" أثناء اختطافها.بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن زوجة مادورو قد تكون مصابة بكسر أو كدمة شديدة في أضلاعها.وقد طلب محاميها إجراء أشعة سينية وفحصًا طبيًا شاملًا لضمان سلامتها. وخلال جلسة الاستماع، تمايلت فلوريس وأمالت رأسها بين الحين والآخر، بينما واجه مادورو صعوبة في الجلوس والوقوف في بعض الأحيان، وفقًا لما ذكره مراسلون في المحكمة. وأظهرت رسومات تخطيطية لفلوريس في قاعة المحكمة ضمادات على رأسها.