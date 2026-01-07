living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل جديدة.. هذا ما حصل أثناء محاولة اعتقال مادورو وزوجته!

7
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية خلال عملية اعتقالهما في كراكاس. وقالت الشبكة إن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا المشرعين أن مادورو وزوجته أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الإحاطة الإعلامية التي قدمتها شبكة CNN، فقد أصيب مادورو وسيليا فلوريس بجروح بعد ارتطام رأسيهما أثناء فرارهما من القوات الأميركية التي كانت تحاول اعتقالهما. ووصف مسؤولون في الإدارة، قدموا إحاطة للمشرعين يوم الاثنين، إصابة فلوريس في رأسها بأنها طفيفة.

وأفاد المسؤولون، بحسب المصادر، أن الرئيس الفنزويلي وزوجته ركضا وحاولا الاختباء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمعهما السكني، إلا أن إطار الباب كان منخفضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسيهما أثناء محاولتهما الهرب. وأضافت المصادر أن عناصر من قوات دلتا فورس ألقوا القبض عليهما وقدموا لهما الإسعافات الأولية بعد إخراجهما من المجمع. ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة يوم الاثنين وهما يعانيان من إصابات ظاهرة، وأبلغ محامي فلوريس القاضي أنها "أصيبت بجروح بالغة" أثناء اختطافها.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن زوجة مادورو قد تكون مصابة بكسر أو كدمة شديدة في أضلاعها.

وقد طلب محاميها إجراء أشعة سينية وفحصًا طبيًا شاملًا لضمان سلامتها. وخلال جلسة الاستماع، تمايلت فلوريس وأمالت رأسها بين الحين والآخر، بينما واجه مادورو صعوبة في الجلوس والوقوف في بعض الأحيان، وفقًا لما ذكره مراسلون في المحكمة. وأظهرت رسومات تخطيطية لفلوريس في قاعة المحكمة ضمادات على رأسها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout