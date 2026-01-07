living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب هذا البلد

7
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي أو تقارير فورية عن وقوع أضرار. ووقع الزلزال الذي سجّلته الوكالة الأميركية في البداية بقوة 6.7 درجات، على عمق 58.5 كيلومترا وعلى مسافة نحو 27 كيلومترا شرق بلدة سانتياغو في جزيرة مينداناو.

وقال ناش باراغاس، وهو مسعف في مقاطعة دافاو الشرقية لوكالة فرانس برس، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وروى "كان هناك اهتزاز. رأيت بعض السيارات تتحرك، لكنني أعتقد أن ذلك كان لفترة قصيرة فقط، حوالي 5 ثوان".

وتعرّض شرق مينداناو لزلزالين بلغت قوتهما 7.4 و6.7 درجات في أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل. وقبل ذلك بأيام، أسفر زلزال بلغت قوته 6.9 درجات عن مقتل 76 شخصا كما دمّر أو ألحق أضرارا بـ72 ألف منزل في مقاطعة سيبو في وسط الفلبين، وفقا للأرقام الحكومية.

وتقع الزلازل بوتيرة شبه يومية في الفلبين الواقعة على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout