ترامب: أنا فخور بهذا القرار!

على الرغم من تنديد الأمم المتحدة باعتقال قوات أميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً سعادته بتلك العملية التي نفذت فجر السبت الماضي في كاراكاس.



وأعرب ترامب خلال مكالمة هاتفية مع شبكة MSNBC اليوم الثلاثاء عن فخره بهذا القرار، وفق ما نقل مراسل الشبكة.



كما أكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستعيد بناء منشآت فنزويلا النفطية المدمرة، لكنها ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي.



وذكر ترامب بأنه قال في العام 2016، إنه "كان على أميركا الاحتفاظ بالنفط العراقي، وقد أثار ذلك الكثير من الجدل حينها.. لكن كان علينا الاحتفاظ بالنفط العراقي".

إلى ذلك، رأى أن "الفرق بين ما قامت الإدارة الأميركية في العراق وما قام به في فنزويلا يكمن في أن بلاده ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي".وكان مسؤولو إدارة ترامب أجروا أمس الاثنين أول مكالمات رسمية لهم مع رؤساء تنفيذيين بشركات نفط من أجل حثهم على إعادة إحياء إنتاج النفط المتراجع في فنزويلا، وفقًا لما ذكره 4 أشخاص مطلعين على المحادثات لصحيفة بوليتيكو.فيما شددت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو على أن بلادها ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"، موجهة الشكر إلى ترامب الذي اعتقل مادورو.يذكر أن ترامب كان أكد مساء أمس أن بلاده ليست في حالة حرب مع فنزويلا. كما كشف أن إدارته قد تعوض شركات النفط التي تستثمر في فنزويلا بهدف الحفاظ على إنتاج النفط وزيادته.