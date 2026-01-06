خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها! (صورة)

A + A -

توفيت طالبة في السنة الثانية وجدتها إثر حادث سير وقع في ولاية فرجينيا يوم عيد الميلاد، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي واشنطن" عن شرطة ولاية فرجينيا.

وأفادت الشرطة بأن ستة أفراد من عائلة فو كانوا عائدين من عشاء عطلة مساء 25 كانون الأول، عندما صدمتهم سيارة من الخلف على الطريق الدائري في مقاطعة فيرفاكس. وقُتلت آني فو (15 عاماً) الطالبة في مدرسة أنانديل الثانوية، إلى جانب جدتها سو نغوين (75 عاماً)، بينما نُقل الأربعة الآخرون إلى المستشفى.

وقالت والدة آني "لا أعرف كيف أعيش"، فيما أشار والدها إلى أن شقيقها آندي (12 عاماً) يعاني صعوبة في التأقلم، وقد غادر المستشفى قبل أربعة أيام. وذكرت صفحة "GoFundMe" أن آندي سيحتاج إلى رعاية مستمرة بسبب "إصابات خطيرة في الدماغ".

وبحسب العائلة، أبلغتهم الشرطة أن السيارة التي اصطدمت بهم كانت تسير بسرعة تتجاوز 160 كيلومتراً في الساعة، فيما لم تعلن الشرطة بعد اسم السائق أو التهم، وأشارت "إن بي سي واشنطن" إلى أن الادعاء ينتظر نتائج اختبار السموم لتحديد الاتهامات.

ونشرت مدرسة أنانديل الثانوية رابط حملة التبرعات مع رسالة رثاء قالت فيها إن آني طالبة مجتهدة ومتفوقة. وأضافت العائلة أنها تسعى لتوجيه تهمة أشد بحق السائق، فيما تجاوزت حملة التبرعات هدفها الأولي البالغ 20 ألف دولار.