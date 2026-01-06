تحذير عاجل... سحب منتج حليب أطفال لشركة شهيرة من الأسواق!

A + A -

قالت شركة نستله للأغذية إنها ستسحب كميات محددة من حليب الأطفال (سما) وحليب الأطفال المخصص للمرحلة العمرية التالية بسبب احتمال ‌وجود مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى ⁠الغثيان والقيء وتقلصات بالبطن.

ونشرت نستله ووكالة المعايير الغذائية البريطانية قائمة ببيانات ‌الدفعات الخاصة بالمنتجات التي يتعين عدم تناولها، محذرة من احتمال وجود مادة السيريوليد السامة.

وقالت وكالة المعايير الغذائية: "مادة السيريوليد مستقرة حراريا بشكل كبير مما يعني ‍أنه من غير المحتمل أن يتم وقف نشاطها أو تدميرها عن طريق الطهي أو ‍استخدام الماء ⁠المغلي أو عند تحضير حليب الأطفال".

(سكاي نيوز عربية)