تحذير عاجل... سحب منتج حليب أطفال لشركة شهيرة من الأسواق!

قالت شركة نستله للأغذية إنها ستسحب كميات محددة من حليب الأطفال (سما) وحليب الأطفال المخصص للمرحلة العمرية التالية بسبب احتمال وجود مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات بالبطن.
ونشرت نستله ووكالة المعايير الغذائية البريطانية قائمة ببيانات الدفعات الخاصة بالمنتجات التي يتعين عدم تناولها، محذرة من احتمال وجود مادة السيريوليد السامة.
وقالت وكالة المعايير الغذائية: "مادة السيريوليد مستقرة حراريا بشكل كبير مما يعني أنه من غير المحتمل أن يتم وقف نشاطها أو تدميرها عن طريق الطهي أو استخدام الماء المغلي أو عند تحضير حليب الأطفال".
(سكاي نيوز عربية)