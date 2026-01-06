living cost indicators
مصير مادورو... شخص مجهول عرف قبل الجميع!

6
JANUARY
2026
حقق مقامر أرباحا تقارب نصف مليون دولار من رهانٍ على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قبل الإعلان الرسمي عن العملية، ما أثار تساؤلات حول احتمال استفادة جهات من معلومات داخلية تتعلق بالتحرك الأميركي.

فقد ارتفعت الرهانات على منصة Polymarket، المعتمدة على العملات الرقمية، بشأن خروج مادورو من السلطة قبل نهاية يناير، في الساعات التي سبقت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت.

وأفادت بيانات المنصة بأن حسابًا واحدًا، أُنشئ قبل نحو شهر، وضع أربع رهانات متعلقة جميعها بفنزويلا، وتمكّن من تحقيق أرباح تجاوزت 436 ألف دولار من إجمالي رهان بلغ 32,537 دولارا.

ولا يزال من غير المعروف من يقف خلف هذا الرهان، إذ إن الحساب مجهول الهوية ويُعرَّف فقط عبر رمز من الأحرف والأرقام على البلوك تشين.

وقدّر المتداولون احتمالات خروج مادورو من السلطة بنسبة 6.5 بالمئة فقط بعد ظهر الجمعة 2 يناير، قبل أن ترتفع إلى 11 بالمئة قبيل منتصف الليل بقليل، ثم تقفز بشكل حاد في الساعات الأولى من 3 يناير، ما يشير إلى تغيّر مفاجئ في مراكز الرهان قبل إعلان ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن مادورو محتجز لدى الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير بأن عددا محدودا من مستخدمي Polymarket الآخرين حققوا أيضًا عشرات الآلاف من الدولارات من رهانات مرتبطة باعتقال مادورو.

وبدأ بعض المشرّعين في إبداء اهتمام متزايد بالقضية. إذ قدّم النائب الديمقراطي عن نيويورك ريتشي توريس، مشروع قانون، الإثنين، يهدف إلى حظر مشاركة الموظفين الحكوميين في أسواق التنبؤ إذا كانوا يمتلكون "معلومات جوهرية غير معلنة" مرتبطة بالرهان.

Skynews
{{article.title}}
