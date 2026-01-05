إردوغان يعتمد على ترامب لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات إف-35

A + A -

صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مقابلة نشرتها الرئاسة الإثنين، بأنه يعوّل على وجود نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات إف-35، معتبرا أن بلاده استُبعدت منه "بقرار غير عادل".وقال إردوغان في رد خطي على أسئلة لـ"وكالة بلومبرغ"، نقلته الرئاسة التركية: "إن تسلّم تركيا مقاتلات إف-35 وإعادة إدراجها في البرنامج أمران مهمان وضروريان".وأشار مكتب الرئاسة إلى أن "الرئيس إردوغان أوضح أن هذا الهدف يرمي إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، والمساهمة في دفاعات حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا أن "طلبية مقاتلات إف-35 ثمنها مدفوع".استُبعدت أنقرة من برنامج طائرات إف-35 في العام 2019، ليس فقط كزبونة، بل أيضا كشريكة في تصنيع هذه المقاتلة الأميركية، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".