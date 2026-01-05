غوتيريش يطالب باحترام الاستقلال السياسي للدول بعد اعتقال مادورو

A + A -

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، إلى احترام "الاستقلال السياسي" للدول بعد عملية عسكرية أميركية خاطفة في فنزويلا أدت إلى اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وإعلان واشنطن أنها "ستدير" شؤون البلاد.وقال غوتيريش في بيان تلته وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن: "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها، من المهم احترام المبادئ"، وبخاصة "احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضي الدول".أضاف: "أنا قلق جدا إزاء احتمال تصاعد عدم الاستقرار في البلاد، والتأثير المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى في كيفية إدارة العلاقات بين الدول"، معربا عن مخاوفه لأن "قواعد في القانون الدولي لم يتم احترامها" خلال العملية العسكرية السبت.وتابع: "الوضع دقيق، لكن لا يزال من الممكن تجنب اندلاع انفجار أوسع وأكثر تدميرا"، داعيا "كل الأطراف الفنزويليين إلى الانخراط في حوار ديموقراطي شامل يُمكّن كل أطياف المجتمع من تحديد مستقبلها".وأعربت كولومبيا العضو الجديد في مجلس الأمن والتي طلبت رسميا عقد هذا الاجتماع الطارئ إلى جانب كراكاس، عن قلقها إزاء نيات الولايات المتحدة.