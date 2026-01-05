هل فعلاً أصيب أحمد الشرع في إطلاق نار؟

A + A -

نفت السلطات السورية معلومات متداولة عن "حدث أمني استهدف" الرئيس أحمد الشرع، في وقت أكد مصدر دبلوماسي والمرصد السوري لحقوق الانسان حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في منشور على منصة "اكس": "تداولت بعض المنصات أنباء عارية من الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية".وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا".إلا أن مصدرا دبلوماسيا، تعد دولته من أبرز الداعمين للسلطة الجديدة، قال الإثنين من دون كشف هويته، إن "إطلاق نار حصل في القصر الرئاسي ليل 30 كانون الأول"، من دون الخوض في تفاصيل.وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "حصول إطلاق رصاص داخل القصر الرئاسي في تلك الليلة قرابة الساعة السابعة مساء، واستمر لنحو 12 دقيقة".وأشار الى "معلومات مؤكدة عن وقوع اصابات".