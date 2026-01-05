living cost indicators
بالصورة - سترة نايكي تنفد من الأسواق بعد صورة مادورو!

أثارت سترات رياضية من إنتاج شركة "نايكي" الأميركية اهتماماً غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي، عقب توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، في تطور لافت جمع بين السياسة والموضة.

جاء هذا التفاعل بعد ساعات من الضربة الأميركية التي شُنّت على فنزويلا وأسفرت عن اعتقال مادورو، عندما نشر الرئيس دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" صورةً للزعيم الفنزويلي معصوب العينين على متن السفينة الحربية الأميركية USS Iwo أثناء نقله على متن Jima في طريقه إلى نيويورك.

انتشرت الصورة انتشارًا واسعًا، ليس فقط بسبب مظهر مادورو الهادئ، بل أيضًا بسبب ملابسه. وظهر مادورو في الصورة مرتدياً ما بدا أنه سترة من طراز Nike Tech، مما دفع مستخدمي الإنترنت إلى تداول الصورة على نطاق واسع وربط الحدث بالعلامة التجارية الرياضية الشهيرة.

اعتبر الكثيرون أن هذه اللقطة التاريخية مثلت تناقضاً ساخراً، حيث ظهر عدو الإمبريالية والرأسمالية الأول مرتدياً سترة لواحدة من أكبر الشركات الأميركية في العالم، وهي شركة "نايكي".

أشارت تقارير مختلفة إلى أن السترة الرياضية الرمادية نفدت من الأسواق الإلكترونية، بعد الإقبال الكبير عليها بسبب صورة مادورو.

ومن جهة أخرى، سجلت مواقع البحث الشهيرة مثل غوغل، بحثا هائلا تصدر عبارات البحث السبت، على السترة الرمادية.

العربية
