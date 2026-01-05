living cost indicators
نجل مادورو لواشنطن: "ستروننا في الشوارع"…

5
JANUARY
2026
دعا نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، أنصار والده إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر، عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي وزوجته، في تطوّر أثار توترًا سياسيًا وأمنيًا في البلاد.

وقال نيكولاس مادورو غيرا، المعروف باسم "نيكولاسيتو"، وهو نائب في البرلمان، في رسالة صوتية جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ستروننا في الشوارع، ستروننا إلى جانب هذا الشعب، ستروننا نرفع رايات الكرامة".

وأكد فريقه صحة التصريحات لوكالة وكالة فرانس برس. وشاهد مراسلو الوكالة تظاهرة لأنصار مادورو انطلقت في وقت مبكر من بعد ظهر الأحد في العاصمة كاراكاس، استجابة لدعوة نجله.

وأضاف نيكولاسيتو، الذي يُعدّ مع والده وزوجة أبيه من بين ستة أشخاص يتهمهم القضاء الأميركي بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات": "يريدون أن يروننا ضعفاء، لكنهم لن يروننا ضعفاء"، متابعًا: "لن ينجحوا… أقسم بحياتي، أقسم بوالدي، أقسم بسيليا، سنخرج من هذه المحنة".

وأكد نجل مادورو أن عائلته "مصمّمة وقوية"، مشددًا على أن ما جرى لن يكسر إرادة أنصار النظام. وكانت الولايات المتحدة قد نفّذت، السبت، عملية عسكرية واسعة في فنزويلا، بعد ضربات استهدفت قوارب تتهمها واشنطن بنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية، وأسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو (63) وزوجته سيليا فلوريس (69).

وأشار نجل مادورو في حديثه إلى تقارير تحدّثت عن وجود "جاسوس" داخل الدائرة المقرّبة من والده قد يكون سهّل عملية اعتقاله، قائلًا: "سيكشف التاريخ من هم الخونة، وسيكشف الحقيقة". وفي تطوّر موازٍ، أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية، السبت، تعيين نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة للبلاد، وهو قرار اعترف به الجيش الفنزويلي رسميًا الأحد، في ظل مرحلة سياسية حسّاسة تعيشها فنزويلا.

Skynews
