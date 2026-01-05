ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة هي "من يقود" الأمور في فنزويلا بعد القبض على نيكولاس مادورو، لكنه أشار إلى أنه يتعامل أيضا مع القيادة الموقتة الجديدة في كراكاس.وقال ترامب لصحفيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيسة الفنزويلية الموقتة ديلسي رودريغيز: "نحن نتعامل مع الأشخاص الذين أدوا اليمين للتو.لا تسألوني من المسؤول لأنني سأعطيكم إجابة وستكون مثيرة للجدل للغاية". وعندما سُئل عما يعنيه قال: "هذا يعني أننا نحن من يقود" الأمور فنزويلا. لجنة للإفراج عن مادورو وشكّلت الرئيسة الموقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز لجنة للإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس اللذين تم اعتقلا ونقلا إلى الولايات المتحدة. وأودع مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب، السبت، سجنا في نيويورك ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ في المدينة الإثنين. وأعلن وزير الإعلام فريدي نانييز تشكيل لجنة "رفيعة المستوى" سيكون عضوا فيها بينما سيترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز ووزير الخارجية إيفان خيل. في الوقت نفسه، دعت ديلسي رودريغيز في رسالة على تليغرام إلى علاقات "متوازنة وقائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة.كما عقدت أول اجتماع لمجلس وزرائها في اليوم التالي من توليها منصبها.