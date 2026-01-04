living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا اليوم: روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة

4
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

 

جاء ذلك خلال اتصال أجراه لافروف مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أكد خلاله الوزيران على على ضرورة "الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو وزوجته، وإعادتهما إلى كاراكاس، مع إعادة مادورو فورا إلى منصبه كرئيس للدولة".

 

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي صدر عقب الاتصال أن الوزيرين "شدّدا على الحاجة الملحة لإنهاء الانتهاك الصارخ للسيادة الفنزويلية، والعمل على إعادة الوضع الدستوري في البلاد إلى مساره الطبيعي".

 

وأكد البيان أن موسكو ومينسك ترفضان بشكل قاطع العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا، معتبرتين إياه"عملا عدائيا ينتهك أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".


وجاء في نص البيان أن الوزيران "تبادلا وجهات النظر حول التصعيد الخطير للأوضاع في فنزويلا، وأكدا أن روسيا وبيلاروسيا متحدتان في إدانتهما الحازمة لهذا العدوان غير المشروع على دولة ذات سيادة".

كما شدد الجانبان على "أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف التي تسمح بحل الأزمة الحالية عبر الحوار الوطني الشامل، وفقًا لمبادئ القانون الدولي واحترام الإرادة الحرة للشعب الفنزويلي".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن أي محاولة لفرض واقع سياسي جديد من الخارج، تحت ذرائع واهية، تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار في أمريكا اللاتينية والعالم بأسره، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد الهيمنة الأحادية الجانب.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout