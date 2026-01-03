living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يسكن في قلب ملجأ محصن تحت الأرض.. كيف اعتقل مادورو؟

3
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

بشكل مفاجئ ودون الإفصاح عن التفاصيل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته.

فيما كشفت مصادر عسكرية بأن عناصر كوماندوز من قوات دلتا الخاصة التي تعتبر بمثابة قوة النخبة في الجيش الأميركي اقتادت مادورو وزوجته.

كما أوضحت المصادر أن العملية كان مخططاً لها منذ 20 ديسمبر الماضي، إلا أنها تأجلت عدة مرات بسبب الطقس، وفق ما نقلت شبكة CBS.

لكن كيف تم هذا الاعتقال ومن أين؟

أولاً لا بد من الإشارة إلى أن الضربات التي استهدفت فنزويلا ليلاً، طالت مجمع فورتي تيونا، أكبر مجمع عسكري في البلاد.

وبالتالي قد تشي هذه الضربات بأنها أتت لحماية القوات الخاصة التي سحبت مادورو مع زوجته من هناك، تحت جنح الظلام.

لاسيما أنه يُعتقد على نطاق واسع بأن نيكولاس يقيم داخل فورتي تيونا، في ملجأ تحت الأرض يُعرف باسم "كاسا دي لوس بينوس" أو "منزل الصنوبر".

فوفقًا لمصادر عدة من بينها المسؤول الفنزويلي السابق إيفان سيمونوفيس والصحفي مايبورت بيتيت، يقضي مادورو لياليه في هذا الملجأ الآمن الواقع في منطقة غوايكايبورو بفورتي تيونا.

ويُقال إنه متصل عبر أنفاق بأجزاء أخرى من المجمع، ويخضع لحراسة مشددة، ربما حتى من قبل قوات الأمن الكوبية، حسب ما نقلت سابقاً صحيفة "Vanguardia"

علماً أن المقر الرئاسي الرسمي أو ما يعرف بقصر ميرافلوريس يقع بالقرب من هذا المجمع العسكري.

إلا أن مادورو يقيم فعلياً في الملجأ شديد الحراسة في "فورتي تيونا".

وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز أكدت للتلفزيون الرسمي أن عدداً من الجنود والمدنيين الفنزويليين لقوا حتفهم في الهجمات الأميركية بوقت سابق اليوم.

كما أكدت أنها لا تعلم مكان تواجد الرئيس وزوجته، أو مصيرهما وما إذا كانا على قيد الحياة.

فيما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل على منصة "تلغرام" أن بلاده طلبت اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي المسؤول عن ضمان احترام القانون الدولي، "بمواجهة العدوان الإجرامي الذي ارتكبته حكومة الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.

يذكر أن هذه الخطوة الأميركية المفاجئة أتت بعد أشهر من التوتر بين واشنطن وكاراكاس. إذ أعلنت القوات الأميركية مرارا استهداف قوارب يُشتبه في أنها تقوم بتهريب المخدرات.

كما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي بشكل كبير، ونشرت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد"، وسفن حربية أخرى، ومقاتلات وقاذفة بعيدة المدى.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout