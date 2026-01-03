living cost indicators
بالفيديو - قوات دلتا اعتقلته.. تفاصيل جديدة عن القبض على مادورو وزوجته!

3
JANUARY
2026
 بعدما هزت عدة انفجارات العاصمة الفنزويلية كاراكاس وغيرها من المناطق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده "نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها". كما أضاف ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشيال" اليوم السبت أنه ألقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع زوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد." ولفت إلى أن العملية نُفّذت بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية. إلى ذلك، أوضح أنه سيتم نشر كافة التفاصيل لاحقاً، وسيعقد مؤتمرا صحفياً في منتجع مارالاغو بشأن فنزويلا. كشفت مصادر مطلعة بأنه تم اعتقال مادورو من قبل قوات دلتا التي تعتبر أشبه بقوات النخبة ضمن الجيش الأميركي، وفق ما نقلت شبكة CBS NEWS.

أتت هذه التطورات بعد ساعات قليلة على إعلان الرئاسة الفنزويلية التعبئة العامة في البلاد، وإصدار قرار بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلية، في مواجهة ما وصفته بـ"عدوان أميركي صارخ" يستهدف السيادة الوطنية والثروات الاستراتيجية للبلاد. وأشار وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان للحكومة إلى أن "مادورو أصدر أيضًا قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"، محذرًا من أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة".
