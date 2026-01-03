living cost indicators
استهدفت 4 مناطق.. اليكم تفاصيل الهجمات على فنزويلا

في أول رد لها على الهجمات التي شهدتها العاصمة الفنزويلية صباح اليوم السبت، قالت الحكومة الفنزويلية إن فنزويلا ترفض العدوان العسكري" الأميركي" عليها، فيما أمر الرئيس نيكولاس مادورو بإعلان حالة الطوارئ في البلاد. واتهمت كراكاس الولايات المتحدة بأنها تستهدف الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا. ونددت حكومة فنزويلا، في بيان، بما وصفته بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة.

واتهمت كراكاس الولايات المتحدة بأنها تستهدف الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "لن تنجح في الاستيلاء على مواردنا".

ودعت الحكومة الفنزويلية جميع القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة. وذكرت تقارير أن الرئيس نيكولاس مادورو أعلن حالة الطوارئ الوطنية في فنزويلا. وكانت مراسلة سي.بي.إس قالت في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا منها منشآت عسكرية". وأوضح بيان حكومة فنزويلا أن الهجمات وقعت في 4 مناطق منها كراكاس، مشيرا إلى أن "هدف الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا". وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن الضربات الأميركية وقعت في كراكاس وولايات ميرندا وأراغوا ولا غويرا.

إطلاق نار بعدة مناطق في كراكاس أفاد سكان في العاصمة الفنزويلية كراكاس بسماع دوي إطلاق نار في عدة مناطق، بما في ذلك مدينتا هيغيروت ولاغويرا القريبة العاصمة. كما أشاروا إلى وقوع انفجارات قرب ثكنات عسكرية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
Skynews
