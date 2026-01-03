هذا تنبيه للعالم بأسره.. الرئيس الفنزويلي: يقومون في الوقت الحالي بقصف كراكاس!

A + A -

سُمع في العاصمة الفنزويلية دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات ومقاتلات على علو منخفض، ابتداء من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ)

في حين لم تعرف بعد أسباب تلك الانفجارات، لكن شهود ‍أفادوا بسماع أصوات ضوضاء عالية ورؤية طائرات وعمود دخان واحد على الأقل يتصاعد ⁠في العاصمة الفنزويلية في

وقت مبكر اليوم، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة، قرب قاعدة عسكرية ‍رئيسية.

وعلّق الرئيس الفنزويلي قائلاً: يقومون في الوقت الحالي بقصف كراكاس وهذا تنبيه للعالم بأسره لقد هاجموا فنزويلا.

كما أفادت وسائل إعلام فنزويلية أن هجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في "لا غوايرا" وبرج اتصالات رئيسيا.



كذلك سجلت انفجارات في ميناء لاغويرا بولاية فارغاس أكبر ميناء بحري فنزويلي.