بالفيديو - مشهد مروع من قلب فاجعة الملهى بسويسرا.. يفجّر غضباً عارماً

3
JANUARY
2026
  {{article.caption}}
  {{article.caption}}
فيما أعرب مسؤولون سويسريون عن اعتقادهم بأن الشعلات المتوهجة أعلى زجاجات الشمبانيا هي التي تسببت في الحريق المميت في حانة شهيرة بمنتجع في جبال الألب السويسرية ليلة رأس السنة، بعدما اقتربت كثيراً من السقف، أظهر مقطع مصور جديد مشهد النيران. فقد وثق الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل شرارات مشتعلة على رأس زجاجات الكحول ترتفع لتطال سقف حانة "لو كونستيلاسيون"، فيما راح العديد من الشبان المحتفلين يصورون المشهد بدل إطفاء النار أو الفرار من المكان. "وقفوا يصورون" وأثار هذا المشهد سخط المئات على مواقع التواصل الذين أعربوا عن صدمتهم من تصوير النار من قبل الشبان بدل التصرف بحكمة، معتبرين أن "هوس السوشيل ميديا أكل رؤوس الناس".

كما ناشد الكثيرون الأهل تعليم أولادهم كيفية التصرف في مثل تلك الحوادث من أجل حماية أرواحهم وأرواح غيرهم.

"شموع النوافير" وكان شهود عيان أفادوا بأنهم رأوا العاملين في حانة (لو كونستيلاسيون) يحملون ما يسمى بشموع النوافير ⁠فوق زجاجات الشمبانيا، كما أثيرت تساؤلات حول مادة رغوية استخدمت لعزل الصوت في سقف الطابق السفلي حيث كان المحتفلون يرقصون.

في حين أوضحت بياتريس بيلود، المدعية العامة في فاليه، حيث توجد الحانة في منتجع التزلج الراقي في كران مونتانا، أن المؤشرات المتوفرة تشير إلى أن الحريق بدأ بسبب اقتراب الشموع من السقف، وفق ما نقلت "رويترز". فيما أكد أحد مالكي الحانة ويدعى ‍جاك موريتي، لصحيفة "تريبيون دي جنيف" أن ملهى "لو كونستيلاسيون" خضع للفحص ثلاث مرات خلال 10 سنوات وأن كل شيء تم وفقا للقواعد. يذكر أن النيران كانت أودت بحياة نحو 40 شخصاً جلهم في أعمار يافعة، وأدت إلى إصابة أكثر من 100، في أحد أسوأ الحوادث في تاريخ البلاد.
العربية
