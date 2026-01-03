living cost indicators
بالفيديو - رحلة سياحية تنتهي بفاجعة.. 11 قتيلًا و11 جريحًاَ!

قُتل 11 شخصًا وأُصيب 11 آخرون جراء اصطدام حافلة بشاحنة، جنوب البرازيل، صباح اليوم السبت. وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي BR-116 ضمن نطاق بلدية بيلوتاس في ولاية ريو غراندي دو سول. وأوضحت شبكة غلوبو أن الحافلة كانت تقل سياحًا متجهين إلى بلدية كاماكوا، وقد انطلقت من مدينة بيلوتاس صباحًا. ومن بين الضحايا سائق الحافلة، فيما جرى نقل المصابين إلى مرافق طبية لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أن جزءًا من حمولة الرمل في الشاحنة انقلب داخل الحافلة، ما أعاق عمليات الإنقاذ. وفي السياق، أغلقت شركة إيكوفياس سول الطريق عند الكيلومتر 491 في كلا الاتجاهين، من دون تحديد موعد لإعادة فتحه.

ويقع موقع الحادث على بُعد نحو 60 كيلومترًا من الحدود مع أوروغواي، ويُعد هذا الطريق من أبرز المسارات التي يسلكها السياح للوصول إلى الشواطئ البرازيلية خلال موسم العطلات.
