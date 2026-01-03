بعد كشفه سر الكدمات على يديه.. هذا ما قاله ترامب!

A + A -

بعد كشفه أنه يتناول منذ سنوات جرعة يومية من الأسبرين أعلى من الموصى بها طبياً، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن صحته ممتازة وقدراته العقلية في أحسن أحوالها. وقال في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة: أطباء البيت الأبيض أكدوا للتو أنني أتمتع بصحة ممتازة، وأنني اجتزت بنجاح باهر (أي أجبتُ على جميع الأسئلة المطروحة بشكل صحيح بنسبة 100%)، للمرة الثالثة على التوالي، اختبار القدرات المعرفية، وهو أمر لم يكن أي رئيس سابق أو نائب رئيس مستعداً للخضوع له". كما شدد على ضرورة إجبار أي مرشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس على الخضوع لاختبار قدرات معرفية قوي وهادف ومثبت. وختم مشيراً إلى أنه "لا يمكن لبلدنا العظيم أن يُدار من قبل أشخاص أغبياء أو غير أكفاء!".سر الكدمات على يديه وكان ترامب أفاد أمس بأنه يتناول منذ سنوات جرعة يومية من الأسبرين أعلى من الموصى بها طبيا، مشيرا إلى أن ذلك مجرد عادة ومعتقد خرافي. كما كشف في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أن هذه العادة جعلته أكثر عرضة للكدمات، وهي إصابات حاول في بعض الأحيان إخفاءها تجميلياً، مما أثار تساؤلات حول صحته. وأضاف الرجل البالغ من العمر 79 عاما "لدي بعض المعتقدات الخرافية." وأردف "يقولون إن الأسبرين مفيد لسيولة الدم، وأنا لا أريد دما خاثرا، أريد دما خفيفا يتدفق في قلبي..هل هذا منطقي؟". كذلك كشف ترامب أيضا عن تفاصيل جديدة بشأن الفحوصات الطبية التصويرية التي خضع لها في أكتوبر الماضي، قائلا إنه أجرى فحصا بالتصوير المقطعي المحوسب (سي تي)، بدلا من الفحص بالتصوير بالرنين المغناطيسي (إم آر أي)، كما كان قد صرح سابقا.ولفت إلى أن الفحص لم يظهر أي خلل. "غفا خلال الاجتماعات" إلى ذلك، نفى الرئيس الأميركي الذي أكد أنه يتمتع بصحة "مثالية"، الاتهامات بأنه غفا خلال اجتماعات أخيرة في البيت الأبيض، رغم أن مقاطع فيديو أظهرت فيما يبدو أنه واجه صعوبة في الحفاظ على يقظته. وقال ترامب: "أحيانا يلتقطون لي صورة وأنا أرمش.. ويلتقطون صورة لي في لحظة الرمش".هذا وشدد البيت الأبيض بعد المقابلة على أن الرئيس لائق تماما لأداء مهامه. يذكر أن ترامب كان انتقد مراراً الرئيس السابق، جو بايدن، الذي دأب على وصفه بالنعسان، وانتقص من قدراته العقلية أيضاً، ودعاه أكثر من مرة إلى إجراء اختبار معرفي.