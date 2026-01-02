living cost indicators
السلطات السويسرية ترسل عشرات ضحايا حريق ليلة رأس السنة إلى الخارج للعلاج

2
JANUARY
2026
أعلنت السلطات السويسرية الجمعة أن عشرات الأشخاص الذين أصيبوا بحروق خطرة جراء حريق اندلع في حانة في منتجع للتزلج أثناء احتفالات رأس السنة وأسفر عن مقتل 40 شخصا، نقلوا إلى بلدان مجاورة لتلقي العلاج، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

ويعمل المحققون على تحديد ملابسات الحريق الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس في حانة "لو كونستيلاسيون" في منتجع كران مونتانا للتزلج في جبال الألب السويسرية.

وقالت المدعية العامة لمنطقة فاليه بياتريس بيلو، إن المؤشرات تدل على أن "الحريق سبّبته شموع شرّارة... وضعت على زجاجات الشامبانيا وكانت قريبة للغاية من السقف. عندها حصل اشتعال سريع".

وذكرت بيلو الجمعة بأن مديرَي الحانة الفرنسيين خضعا للاستجواب إلى جانب عدد من الناجين.

وجاءت التفاصيل الجديدة بينما تنتظر عائلات مئات الأشخاص، معظمهم من الشباب الذين تجمعوا في الحانة، الحصول على أنباء عن أحبائها.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا في الحانة عندما وقع الحريق. ولكن موقع كران مونتانا يفيد بأن "لو كونستيلاسيون" تتسع لأكثر من 300 شخص إضافة إلى 40 آخرين على الشرفة.

وتسبب الحريق بدمار كبير إلى حد أن السلطات السويسرية لم تكن قادرة مباشرة بعده على الإعلان عن عدد دقيق للقتلى أو تحديد الناجين الذين أصيبوا بحروق بالغة.

ولكن في مؤتمر صحافي الجمعة، أفاد قائد شرطة كانتون فاليه فريدريك  غيسلر بأنه "في هذه المرحلة" تبلغ حصيلة القتلى 40 شخصا، تم العثور على معظمهم داخل الحانة.
