بالفيديو - احتفال رأس السنة تحول فاجعة.. قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب أكثر من 100!

مهمة أليمة في حين بدأ المحققون في سويسرا اليوم الجمعة مهمة أليمة ألا وهي تحديد هويات الجثث المحترقة في الحريق الذي اندلع في هذه الحانة المزدحمة في منتجع كران مونتانا للتزلج. بينما أصدر آباء الشبان المفقودين نداءات للحصول على أخبار عن أحبائهم، فيما سارعت السفارات الأجنبية لمعرفة ما إذا كان رعاياها من بين ضحايا واحدة من أسوأ المآسي التي شهدتها سويسرا في العصر الحديث.
وقال نيكولا فيراود رئيس بلدية كران مونتانا في مؤتمر صحفي مساء أمس "الهدف الأول هو تحديد أسماء جميع الجثث"، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق أياما. من جهته، أوضح ماتياس رينارد رئيس حكومة منطقة فاليه أن الخبراء يستخدمون عينات من الأسنان والحمض النووي لهذه المهمة. وأضاف "يتعين القيام بكل هذا العمل لأن المعلومات فظيعة وحساسة للغاية بحيث لا يمكن إخبار العائلات بأي شيء ما لم نكن متأكدين بنسبة 100 بالمئة". وكان مئات الأشخاص تجمعوا بصمت في كرانس-مونتانا مساء أمس ووضعوا الزهور وأضاءوا الشموع تكريما لضحايا الحريق المروع الذي اندلع ليلة رأس السنة. يذكر أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، علماً أن السلطات السويسرية أنه رجحت نتج عن حادث وليس عن هجوم. وأشارت بعض روايات الناجين ولقطات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سقف الطابق السفلي للحانة ربما اشتعلت فيه النيران عندما اقتربت الشموع أكثر من اللازم.
Le début de l'incendie de #Crans_Montana #Suisse c'est surréaliste, personne ne panique ça continue à danser, ça film, et ça rigole pic.twitter.com/Z6hOqRd2Mi— Pessimpson (@LaCuillereAcafe) January 1, 2026