بالفيديو - احتفال رأس السنة تحول فاجعة.. قُتل نحو 40 شخصاً وأصيب أكثر من 100!

2 JANUARY 2026

في لحظات مروعة تحول احتفال بليلة رأس السنة في منتجع للتزلج بجبال الألب في سويسرا إلى فاجعة، حيث قتل نحو 40 شخصاً وأصيب أكثر من 100. فقد أدى حريق اندلع في حانة "لو كونستيلاسيون" المزدحمة قرابة الساعة 1,30 صباح الخميس (00,30 بتوقيت غرينتش) إلى انتشار أجواء من الرعب في هذا الملهى الذي يقصده العديد من الشباب، وحيث لا يزال البحث جار عن عدد من المفقودين. فيما قال باولو مارتنز، وهو فرنسي يعيش في المنطقة منذ 24 عاما، "كان من الممكن جدا أن يكون ابني هناك.. لم يكن بعيدا" عن الموقع. وأضاف "كان برفقة صديقته، وكان من المفترض أن يدخلا الحانة. لكن في نهاية المطاف، لم يفعلا ذلك. وعندما عاد إلى المنزل، كان في حالة صدمة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. ونقل صديق لابنه يبلغ 17 عاما لتلقي العلاج في ألمانيا، فيما تغطي الحروق 30% من جسده.

مهمة أليمة في حين بدأ المحققون في سويسرا اليوم الجمعة مهمة أليمة ألا وهي ‍تحديد هويات الجثث المحترقة في الحريق الذي اندلع في هذه الحانة المزدحمة في منتجع كران مونتانا للتزلج. بينما أصدر آباء ⁠الشبان المفقودين نداءات للحصول على أخبار عن أحبائهم، فيما سارعت السفارات الأجنبية لمعرفة ما إذا كان رعاياها من بين ضحايا واحدة من أسوأ المآسي التي شهدتها سويسرا في العصر الحديث.

وقال نيكولا فيراود رئيس بلدية كران مونتانا في مؤتمر صحفي مساء أمس "الهدف الأول هو تحديد أسماء جميع الجثث"، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق أياما. من جهته، أوضح ماتياس رينارد رئيس حكومة منطقة فاليه أن الخبراء يستخدمون عينات من الأسنان والحمض النووي لهذه المهمة. وأضاف "يتعين القيام ‍بكل هذا العمل لأن المعلومات فظيعة وحساسة للغاية بحيث لا يمكن إخبار العائلات بأي شيء ما لم نكن ‍متأكدين بنسبة 100 بالمئة". وكان مئات الأشخاص تجمعوا بصمت في كرانس-مونتانا مساء أمس ووضعوا الزهور وأضاءوا الشموع تكريما لضحايا الحريق المروع الذي اندلع ليلة رأس السنة. يذكر أنه لم يتضح ‍بعد سبب الحريق، علماً أن السلطات ⁠السويسرية أنه رجحت نتج عن حادث وليس عن ‌هجوم. وأشارت بعض روايات الناجين ولقطات على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ‍سقف الطابق السفلي للحانة ربما اشتعلت فيه النيران عندما اقتربت الشموع أكثر من اللازم.
