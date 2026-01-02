ترامب يعترف بتناوله الإسبرين بجرعات عالية.. وطبيبه يوضح

A + A -

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه يتناول جرعة يومية ‍من الأسبرين أكبر مما يوصي بها أطباؤه. وذكر ترامب في ‍مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، "يقولون إن الأسبرين مفيد لتسييل الدم، وأنا لا أريد دما ثخينا ... أريد دما خفيفا يتدفق في قلبي".كما أشار ترامب إلى أن الجرعات الكبيرة من الأسبرين التي يتناولها يوميا تسببت له في سهولة التعرض للكدمات، مضيفا أن أطباءه شجعوه على خفض الجرعة. إلا أنه رفض ذلك لأنه يتناول الأسبرين منذ 25 عاما. ونفى ترامب أنه يعاني من صعوبات في السمع، كما نفى أنه غفا خلال فعاليات حديثة في البيت الأبيض، مؤكدا أنه اعتاد دائمًا الاكتفاء بقليل من النوم. طبيبه يكشف من جانبه، قال شون ‍باربابيلا طبيب الرئيس للصحيفة الأميركية إن ترامب يتناول 325 مليغراما من الأسبرين يوميا للوقاية من أمراض القلب.وترامب (79 عاما) ثاني أكبر أميركي يتولى الرئاسة على الإطلاق بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي تخلى عن ترشحه لانتخابه لولاية ثانية في 2024 وسط تساؤلات حول أهليته للمنصب، وكان عمره 82 عاما عندما غادر منصبه ‍قبل عام. وسُلطت الأضواء على صحة ترامب في الأشهر القليلة الماضية بسبب كدمات ‍رُصدت ‍على يديه وفحص ⁠الرنين المغناطيسي الذي قيل ‌إنه خضع له في أكتوبر/⁠تشرين الأول، ‍بالإضافة إلى حالات أغمض فيها الرئيس الجمهوري عينيه خلال مناسبات عامة.بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن التصوير بالرنين المغناطيسي وقائي، وذكرت الشهر الماضي أن الكدمات ناتجة عن ‌كثرة المصافحة. ويفيد ⁠مستشفى مايو كلينيك بأن الاستخدام اليومي للأسبرين قد يقلل من فرص ‌الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، مشيرا إلى أن الجرعة المنخفضة من الأسبرين هي في الغالب 81 مليغراما.