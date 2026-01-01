زيلينسكي: اتفاق السلام اقترب

A + A -

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده على بعد "10 في المئة" فقط، من التوصل إلى اتفاق، لإنهاء الحرب مع روسيا.ودعا نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين مواطنيه إلى الإيمان بـ”النصر".وتسارعت وتيرة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في الأسابيع الأخيرة، لكنّ الجانبين ما زالا على خلاف حول القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها.وقال زيلينسكي في خطابه لمناسبة رأس السنة الجديدة، إنّ بلاده تريد إنهاء الحرب لكن ليس "بأي ثمن"، وإن أي اتفاق يحتاج إلى ضمانات أمنية قوية لردع روسيا عن غزو جديد.وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها على تلغرام إن "اتفاق السلام جاهز بنسبة 90%. لم يتبق سوى 10%. وهذا أكثر بكثير من مجرد أرقام".