living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نبوءة بابا فانغا تثير الجدل عالمياً بسبب "نهاية العالم"

31
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت وسائل إعلام عالمية مؤخرًا تداول نبوءة مثيرة للجدل تُنسب إلى العرّافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا، تزعم أن نهاية العالم ستقع عام 5079 نتيجة حدث كوني يفوق التصوّر. ويستند

أنصار فانغا إلى سجل طويل من النبوءات المنسوبة إليها، بينها أحداث 11 أيلول وجائحة كورونا، رغم غياب أي توثيق مباشر بخط يدها.

وبحسب الروايات المتداولة، تتضمن نبوءة النهاية جدولًا زمنيًا يمتد لآلاف السنين، تتخلله حروب بين المستعمرات البشرية على المريخ، واصطدام جرم سماوي بالقمر، ثم هجرة البشر إلى كوكب جديد بعد أن تصبح الأرض غير صالحة للحياة بحلول عام 3797. كما تتحدث النبوءة عن انهيار حضاري يعقبه نهوض روحي وعلمي يقود إلى عصر ذهبي تُحل فيه جميع الأمراض، ويبلغ البشر الخلود بحلول نهاية الألفية الخامسة، قبل أن تنتهي الحضارة عام 5079 إثر قرار مصيري يتعلق بـ"حدود الكون".

ورغم انتشار هذه النبوءات، يواجهها العلماء بتشكيك واسع لأسباب عدة، أبرزها غياب التوثيق الأصلي واعتمادها على نقل شفهي قابل للتحريف، إضافة إلى غموض صياغتها وإمكانية تفسيرها بأكثر من معنى، فضلًا عن فشل عدد من نبوءاتها السابقة في التحقق، مثل زوال أوروبا عام 2016. ويرى خبراء نفسيون أن الإقبال على مثل هذه النبوءات يعكس رغبة البشر في إيجاد يقين يخفف قلقهم من المستقبل في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.

(روسيا اليوم)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout