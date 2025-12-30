بالفيديو: توقعات العالم الهولندي " المزلزلة "!

A + A -

قدّم خبير الزلازل والعالم الهولندي فرانك هوغربيتس تحديثًا حول بيانات حركة الكواكب وتأثيراتها المحتملة على النشاط الزلزالي، محذرًا من احتمال حدوث زلزال كبير في الرابع من كانون الثاني المقبل.وأشار إلى أن "الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر، قد يؤشر إلى نشاط زلزالي قوي"، لافتا إلى تقارب دقيق يُتوقع في الثالث من الشهر نفسه، مع صعوبة تحديد حجم الزلزال بسبب قياس الإجهاد التكتوني بين الصفائح.وتابع أنه يتوقع أن يبلغ النشاط الزلزالي ذروته في 8 أو 9 كانون الثاني، داعيا إلى توخي الحذر الشديد بدءا من 7 كانون الثاني، ومحذرًا سكان لوس أنجلِس وطوكيو وإسطنبول من خطورة الصدوع في هذه المناطق، مع التشديد على ضرورة الجهوزية ووضع خطط لمواجهة الزلازل الكبرى.