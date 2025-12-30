ظاهرة فلكية ليلة رأس السنة... ماذا سيحصل؟

A + A -

أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية أنّ سحابة البلازما الناتجة عن توهّجين شمسيين قد تصل إلى الأرض خلال ليلة 31 كانون الأول – 1 كانون الثاني.

ويُشار إلى أن التوهّجات الشمسية المذكورة تنتمي إلى الفئة M، وقد سُجّلت يوم الاثنين 29 كانون الأول.

وأوضح بيان صادر عن المختبر أنّ هذه التوهّجات أدّت إلى قذف سحابة بلازما متوسطة الحجم إلى الفضاء، مشيرا إلى أنّ وصولها من الشمس إلى الأرض يستغرق نحو ثلاثة أيام، وقد تلامس كوكب الأرض في ليلة 31 كانون الأوّل – 1 كانون الثاني.

كما أفاد الخبراء في المختبر بأنهم رصدوا في وقت سابق من اليوم نفسه ثلاثة توهّجات شمسية قوية من الفئة M، إضافة إلى توهّج آخر من الفئة C عند الساعة 6:05 صباحا بتوقيت موسكو.