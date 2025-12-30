روسيا اليوم: الدفاعات الروسية تعترض محاولة أوكرانية لاستهداف مقر إقامة بوتين

A + A -

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفغورود صباح 29 ديسمبر.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "قبل الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو في 29 ديسمبر، تم اعتراض 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نوفغورود، كانت تحلق باتجاه مقر إقامة الرئيس الروسي".وأضاف البيان: "من الساعة 7:00 صباحا إلى الساعة 9:00 صباحا بتوقيت موسكو، تم اعتراض 23 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى".وأكدت وزراة الدفاع الروسية في وقت سابق، أنه "تم تدمير 49 طائرة مسيرة خلال الليل كانت تحلق باتجاه نوفغورود، كما تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى أثناء صد هجوم الليلة الماضية فوق سمولينسك".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن "الجيش الأوكراني بين يومي 28 و29 ديسمبر استخدم 91 طائرة مسيرة هجومية في المجمل".وأوضحت أنه لم تقع أضرار نتيجة الهجوم، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.