حماس تؤكد اغتيال "أبو عبيدة".. وتنشر صورته واسمه الحقيقي

29
DECEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، الاثنين، إستشهاد قائد أركانها والناطق باسمها وعدد من قادتها، خلال حرب الإبادة التي شنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرت عامين.

وقالت "القسام" في كلمة مصورة لناطقها الجديد (لم تكشف اسمه): "نزف بكلِ فخر واعتزاز القائد الكبير محمد السنوار، قائد أركانِ كتائب الشهيدِ عز الدينِ القسام، صاحب العقلية الفذة، الذي قاد كتائب القسام في مرحلة بالغة الصعوبة، خلفاً لشهيد الأمة الكبير، أبو خالد (محمد) الضيف".

كما أعلنت إستشهاد قائد لواء رفح محمد شبانة، وقالت إنه "ارتقى برفقة يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة)"، إضافة إلى حكم العيسى، وقالت إنه كان له دور في قيادة مواقع مختلفة من أبرزها التدريب والكليات العسكرية وركن الأسلحة القتالية".

وأضافت القسام: "كما نزف الشيخ الشهيد رائد سعد قائد ركنِ التصنيع، قائد ركن العمليات الأسبق".

كما نعى القسام الناطق باسمه "أبو عبيدة"، وقالت إن اسمه الحقيقي حذيفة عبد الله الكحلوت، "الذي قاد منظومة إعلام القسام بكلِ اقتدار، ونقل للعالم مجريات طوفانِ الأقصى في أبهى حللها، وبطولات مجاهدي غزة".
