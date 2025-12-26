سكاي نيوز عربية: اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على بينيت لصالح إيران

A + A -

سكاي نيوز عربية: وجهت النيابة العامة في إسرائيل، الخميس، اتهامات لرجل إسرائيلي بالتجسس على رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لصالح جهات إيرانية.





وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلنت الشرطة الإسرائيلية القبض على فاديم كوبيانوف (40 عاما)، بعد أسابيع من رصده وهو يلتقط صورا ومقاطع فيديو أمام منزل بينيت في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.



وحسب تقرير لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، عمل كوبيانوف في قاعدة كريا العسكرية في تل أبيب على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسبق أن استُدعي لإصلاح تسريب في مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في اليوم الذي تولى فيه الأخير منصبه.