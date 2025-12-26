فنزويلا تشكر روسيا على دعمها في الدفاع عن السيادة والحفاظ على السلام في الكاريبي

A + A -

روسيا اليوم: أعربت فنزويلا عن امتنانها لروسيا لدعمها في الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على منطقة سلام في منطقة الكاريبي، في تصريحات رسمية للسلطات الفنزويلية.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو عبر قناته على "تلغرام": "نيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نعرب أيضا عن امتناننا الصادق للحكومة الروسية لدعمها القيّم لجهود الرئيس مادورو في الدفاع عن سيادة ومصالح الشعب الفنزويلي في مواجهة التهديدات والأعمال العسكرية غير القانونية من قبل الإدارة الأمريكية في منطقة الكاريبي".

كما ثمن الوزير الدعم الروسي الثابت في "الحفاظ على منطقة سلام في منطقة الكاريبي"، ومساهمتها في "الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة".

جاءت تصريحات وزير الخارجية الفنزويلي بعد يوم واحد من إدانة رسمية روسية للموقف الأمريكي. فقد صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 25 ديسمبر خلال إفادة صحفية بأن "روسيا تدين بشدة المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار الوضع حول فنزويلا".



جاء هذا في سياق تصاعد التوتر في منطقة البحر الكاريبي، حيث تقوم الولايات المتحدة بحشد عسكري كبير وتوجه اتهامات للحكومة الفنزويلية.