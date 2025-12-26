living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فنزويلا تشكر روسيا على دعمها في الدفاع عن السيادة والحفاظ على السلام في الكاريبي

26
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: أعربت فنزويلا عن امتنانها لروسيا لدعمها في الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على منطقة سلام في منطقة الكاريبي، في تصريحات رسمية للسلطات الفنزويلية.

 

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل بينتو عبر قناته على "تلغرام": "نيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نعرب أيضا عن امتناننا الصادق للحكومة الروسية لدعمها القيّم لجهود الرئيس مادورو في الدفاع عن سيادة ومصالح الشعب الفنزويلي في مواجهة التهديدات والأعمال العسكرية غير القانونية من قبل الإدارة الأمريكية في منطقة الكاريبي".

 

كما ثمن الوزير الدعم الروسي الثابت في "الحفاظ على منطقة سلام في منطقة الكاريبي"، ومساهمتها في "الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة".

 

جاءت تصريحات وزير الخارجية الفنزويلي بعد يوم واحد من إدانة رسمية روسية للموقف الأمريكي. فقد صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 25 ديسمبر خلال إفادة صحفية بأن "روسيا تدين بشدة المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار الوضع حول فنزويلا".


جاء هذا في سياق تصاعد التوتر في منطقة البحر الكاريبي، حيث تقوم الولايات المتحدة بحشد عسكري كبير وتوجه اتهامات للحكومة الفنزويلية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout