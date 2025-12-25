وزارة الداخلية السورية تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش

A + A -

أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس، أنها قتلت قياديا بارزا في "تنظيم الدولة الإسلامية" بالتنسيق مع "التحالف الدولي" في عملية "أمنية دقيقة" بعد ساعات من إعلانها إلقاء القبض على قيادي بارز آخر قرب العاصمة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها نفذت "عبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة" في ريف دمشق، أسفرت عن مقتل "محمد شحادة، المُكنّى أبو عمر شداد، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا".وتأتي العملية وفق الداخلية "تأكيدا على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين".وفي وقت لاحق اليوم الخميس، أعلنت الداخلية إلقاء القبض على قيادي آخر في تنظيم الدولة الإسلامية في الغوطة الشرقية لدمشق. وقالت في بيان منفصل إنها نفذت "بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية" في بلدة حتيتة التركمان قرب دمشق، أسفرت "عن إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش".وجاء إعلان عمليتي الخميس بعد ساعات من إعلان الداخلية إلقاء القبض على "متزعم تنظيم داعش الارهابي في دمشق" في بلدة المعضمية قرب العاصمة، "بالتعاون مع قوات التحالف الدولي". وقالت السلطات إن اسمه طه الزعبي ولقبه "أبو عمر طيبة".