«الأخبار»: وساطة روسية سرّية بين إسرائيل وسوريا للتوصّل إلى اتفاق أمني

كشفت مصادر إسرائيلية أنّ روسيا تتوسط، سرّاً، بين إسرائيل وسوريا للتوصّل إلى اتفاق أمني بين الجانبين، وذلك بمعرفة ورضا الإدارة الأميركية.وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية إنّ أذربيجان تستضيف وتقود، حالياً، الاجتماعات والمحادثات، التي يقوم بها مسؤولون «رفيعو المستوى» من الطرفين إلى العاصمة باكو.ونقلت الهيئة، عن مصدر أمني مطّلع، قوله إن هناك فجوة قائمة في الاتصالات بين إسرائيل وسوريا، على الرغم من الوساطة الروسية، ولكن تمّ إحراز بعض التقدّم خلال الأسابيع الأخيرة.ووفق المصادر، تعمل موسكو ودمشق على تعزيز العلاقات بينهما، إذ نقلت روسيا، الشهر الماضي، جنوداً ومعدّات إلى منطقة اللاذقية عند الساحل.وأضافت المصادر أنّ إسرائيل تفضّل السماح بوجود روسي يكون على حساب محاولة تركيا ترسيخ وجودها والتمركز في الجنوب السوري أيضاً.يذكر أنّ وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زار موسكو، قبل أيام، والتقى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، مشيراً إلى أنّ الهدف هو نقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي.